Empresária de Claudia Rodrigues atualiza situação da atriz e diz: 'está muito difícil para mim'

A empresária da atriz Claudia Rodrigues, Adriana Bonato, usou as redes sociais da atriz para atualizar o estado de saúde da comediante e desabafar sobre o momento atual que tem vivido. "Está sendo muito difícil para mim", disse, em um vídeo postado na conta da artista.

No dia 9 de julho, Claudia passou mal e foi internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. "Ela teve dormência no braço e perna direita, muita cefaleia, febre e confusão mental", contou Adriana, acrescentando que foi descartada a Covid-19, pois o teste deu não reagente.

De acordo com a empresária, a atriz segue internada na unidade de terapia semi intensiva e esta passando por uma "bateria de exames" para descobrir o que tem, já que ainda está apresentando alguns sintomas.

Orações

Ela também destacou que a situação não tem sido fácil, pois, além da situação enfrentada pela comediante, a filha de Claudia testou positivo para a doença. Adriana, então, pediu que os seguidores da atriz a incluíssem nas orações.

"Todos que me conhecem sabe o quanto estou disposta a fazer de tudo pelo bem-estar da Claudinha e da Iza, mas está muito difícil para mim. Já são oito anos de luta e de vitórias, graças a Deus, mas está pesado e vim pedir a energia de vocês para que eu consiga enfrentar mais essa barra", clamou.

"Me ajudem, por favor. Orem por nós. Eu agradeço, de coração. Sei que a vitória é certa porque Deus está na frente, mas dessa vez preciso de vocês. Gratidão e, por favor, se cuidem usem máscara. Deus abençoe e proteja grandemente todos nós", finalizou a Adriana Bonato.