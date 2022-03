Anitta, Juliette e outros famosos fazem campanha para jovens tirarem título eleitoral no Brasil

Diversos artistas e personalidades brasileiras iniciaram, esta semana, uma campanha espontânea para incentivar os jovens a partir de 16 anos a tiraram o título eleitoral. O documento é o que possibilita a participação nas eleições no País e tem data limite até 4 de maio para ser providenciado.

Juliette, Anitta, Luísa Sonza, Bruna Marquezine e Inês Brasil foram alguns dos nomes que utilizaram as redes sociais para repassar a mensagem da importância das eleições no Brasil em 2022.

Nas redes sociais

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pouco mais de 13% da população entre 16 e 17 anos estão aptos a votar. O número preocupa, já que está bem abaixo do esperado pelo órgão, que registrou 23,3% em 2018.

"Fico muito triste com a informação que o número de adolescente de 16 e 17 anos que tiraram o título é um dos mais baixos da história. Tirar o título é simples no site do TSE", comentou Juliette em vídeo no Instagram.

Enquanto isso, Anitta resolveu criar uma condição aos fãs mais jovens que ainda não fizeram o documento.

"Então agora é isso hein... Me pediu foto quando me encontrou em algum lugar? Se for maior de 16 eu só tiro a foto se tiver foto do título de eleitor", brincou, em publicação no Twitter, como uma forma de incentivo.

Foto: reprodução/Twitter

Por conta disso, ela recebeu até mesmo resposta do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ). "É isso, galera: se liga no recado da Anitta ! Pra tirar o título é fácil, tudo on-line, sem sair de casa. Mas, atenção: o prazo final é 4 de maio!", escreveu o órgão.

Gil do Vigor, outro participante do BBB 21, assim como Juliette, se posicionou sobre o tema. "Cadê os vigorosos de 16 e 17 anos? Já tiraram o título de eleitor de vocês?? É rapidinho e o primeiro título dá pra tirar online. Se você tem 15 anos e completa 16 anos até outubro, já pode tirar também", finalizou.

Como tirar o título de eleitor

Basta acessar o sistema TítuloNet, selecionar a opção “não tenho” na guia “Título de eleitor” e preencher todos os campos indicados com os dados pessoais, como nome completo, e-mail, número do RG e local de nascimento.

O sistema vai pedir o envio de pelo menos quatro fotografias para comprovar a identidade do eleitor ou eleitora.

Foto em forma de selfie, enquadrando o próprio rosto e segurando um documento oficial de identificação.

Uma foto da própria documentação (frente e verso) usada pela pessoa para se identificar na primeira foto.

Foto de um comprovante de residência.

Os homens com idade entre 18 e 45 anos também devem encaminhar o comprovante de quitação com o serviço militar.

Após o cadastro, é possível acompanhar a tramitação do pedido também pela internet. Para isso, basta acessar a guia "Acompanhar Requerimento" e informar o número do protocolo gerado durante a primeira etapa do atendimento.

Legenda: O e-Título pode ser baixado no telefone celular ou tablet de qualquer plataforma (Android e iOS) Foto: TSE

E-título

Processadas as informações, se não houver nenhuma pendência, basta fazer o download gratuito do aplicativo e-Título no celular ou tablet de qualquer plataforma (Android e iOS) e utilizar a versão digital do documento, dispensando o documento em papel.