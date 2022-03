'Envolver', de Anitta, chega ao 2º lugar no Top 50 Global do Spotify

A música 'Envolver', da cantora brasileira Anitta, chegou à segunda posição no ranking das mais ouvidas mundialmente no streaming Spotify. A novidade foi anunciada pela plataforma, a maior do mundo destinada à música, nesta quarta-feira (23).

Essa, inclusive, é a primeira vez que um artista do Brasil chega a esta posição. Ao todo, ainda segundo as informações do serviço, a música foi reproduzida 3,5 milhões de vezes e segue em crescimento.

Para comemorar, Anitta pausou os ensaios que tem feito para o festival Coachella e publicou vídeo especial nas redes sociais. Nele, os dançarinos fazem parte da coreografia do clipe, que ficou conhecida como 'Envolver Challenge' em aplicativos como o TikTok.

Subida no ranking

Ainda na última quarta, Anitta estava em quarto lugar no ranking, atrás de canções como 'Stay', de Justin Bieber e KID Laroi, 'Enemy', do Imagine Dragons, e 'Heat Waves', do grupo Glass Animals.

Além da segunda posição, Anitta também é a primeira brasileira a ingressar no Top 10 da plataforma. Brasil, México, Estados Unidos, Chile, Peru, Argentina, Espanha, Colômbia, Equador e Guatemala são os países que mais têm ouvido a música.

O último recorde de Anitta havia sido com a música 'Vai Malandra', que conseguiu o 18º lugar nas paradas mundiais. No Youtube, o clipe já tem mais de 63 milhões de visualizações.

"Disseram que a música não iria a lugar nenhum e que eu não teria forças para lançar isso sozinha", revelou a cantora anteriormente, falando sobre o posicionamento da Warner Records sobre a faixa.

