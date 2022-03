Anitta rebate jornalista da Venezuela que criticou mulheres dançando 'Envolver'

A cantora Anitta respondeu, nesta sexta-feira (11), um jornalista da Venezuela que criticou mulheres que estavam publicando vídeos dançando o hit da brasileira, "Envolver". Osman Aray questionou se mulheres que dançavam a canção queriam mesmo "respeito".

“Meu apreço e admiração permanecem intactos por todas as damas! Agora não está claro para mim se algumas querem respeito ou querem ser desrespeitadas! De que se trata isso? Adoro quando vocês comentam“, publicou o venezuelano.

Anitta não apreciou o comentário, apontado como machista, e respondeu:

“Então o que você está dizendo é que dançando assim ou com pouca roupa damos a você o direito de sermos desrespeitadas? Você sabia que esse é um dos principais motivos pelos quais as mulheres têm vergonha de denunciar o estupro?", questionou a intérprete de "Envolver", música que recentemente viralizou nas redes.

A brasileira continuou: "Porque elas sabem que vão perguntar o que elas estavam fazendo para fazer o homem querer abusar dela”.

"O dever do homem é nos respeitar, não importa o que diabos estejamos fazendo com nosso corpo. Quando esta dança foi feita por um cantor masculino, todos estavam batendo palmas. Agora para as mulheres é desrespeitoso. Vocês são malditos", respondeu Anitta.

Mirando acá en Twitter sus comentarios... Mira, mi gente... en momento alguno yo hable malo de rauw y su baile. Al revés, lo veo de la puta madre. Super 🔝 ! Solo estaba diciendo que cuando el hombre hace lo mismo baile y sin camisa la sociedad se pone como: wow que hot, delicia — Anitta (@Anitta) March 11, 2022

A cantora ainda foi ao Twitter e mandou um recado em espanhol: "Bom dia aos machistas. Que se fodam todos vocês. Beijo".

"Então f* todos vocês que pensam que os homens podem fazer o que quiserem porque (é a natureza do homem), enquanto nós mulheres temos que manter nossa imagem para que vocês possam nos respeitar", tuitou Anitta.

Resposta do jornalista

Osman Aray respondeu às críticas de Anitta por meio do Instagram, na noite desta sexta. Ele pediu desculpas caso "tenha ofendido" alguém.

"Não gosto de ofensas e também não gosto de ofender ninguém. Quero promover a empatia porque acredito em um mundo onde todos podemos viver em paz. Jamais quis afetar ninguém. Meu respeito a todos", escreveu, marcando o perfil de Anitta.

