Dennis mistura funk com sertanejo em parceria 'Eu Vou' com Luan Santana; assista

O romantismo de Luan Santana ganhou batidas de funk do produtor musical Dennis na composição "Eu Vou", lançada nesta quinta-feira (10). O trabalho faz parte do DVD "O Impossível" do DJ.

Dennis avalia que mesmo sendo gêneros com tons diferentes, a música permite ter espaços de convivência possíveis.

Assista clipe:

"Não existe bola da vez quando existem talentos que trabalham sério e fazem entregas geniais como os cantores do sertanejo, forró, piseiro e funk. O sertanejo vive no mainstream, no centro dos holofotes, nos principais eventos do Brasil", destacou o produtor musical.

Romantismo aflorado em álbum, sem pensar em "dancinhas"

Mesmo sendo algo presente em boa parte do repertório do funk na atualidade, Dennis destacou que não fez o álbum pensando nas "dancinhas" de aplicativos como TikTok.

"Não fiz o álbum pensando em dancinhas. Sei que funciona. É um álbum com letras românticas, sobre relacionamentos. Hoje em dia tudo da pra fazer dança. Está na métrica do funk, o que já permite fazer dança", ressaltou Dennis.

Do DVD "O Impossível", já estão disponíveis as músicas "Lágrima por Lágrima" (com participação de Gusttavo Lima), "Eu Amo Todas" (com Jorge), "Segredo de Rolê" (com Thiago Brava), "Pimenta" (com Bruno & Marrone), "Modo Avião" (com Luiza & Maurílio), "Ainda Lembro" (Xand Avião e Raí Saia Rodada), "Vera" (com Tierry), "Mesma Língua" (Israel & Rodolffo) e "Sentimento Zero" (com Os Barões da Pisadinha").

Ainda em 2022, estarão disponíveis mais faixas do projeto, que traz a união de vários artistas. Gravado em Goiânia (GO) e no Estância Alto da Serra (SP), o DVD começou a ser divulgado em 2021.