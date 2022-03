Raquel Lidia lança feat de 'Coração de Raça' com Jonas Esticado nesta sexta (11); escute trecho

O cearense Jonas Esticado é querido por nomes do sertanejo. A prova são os convites para diferentes feats. Nesta sexta-feira (11), a cantora Raquel Lídia lança parceria com o cantor de forró: a canção “Coração de Raça”.

A música é uma sofrência com melodia marcante. É uma aposta para coroar o trabalho da sertaneja e promete ser um divisor de águas na carreira da cantora.

Escute trecho:

A composição é assinada por Ray, Antônio, Deruan, Leo Sagga, Guilherme Ferraz, Diego Ferrari, Everton Matos, Paulo Pires. A canção ganhou clipe gravado no final do mês passado em Recife (PE).

“Um amor que só leva gelo, mas também na hora que cansar, não vai ter volta: Vai tratando igual vira lata, O meu coração de raça, Tira a coleira e me solta, Uma hora alguém me adota! Ai 'cê' urra, ai 'cê' chora, Uma hora alguém me adota, Ai 'cê' urra, ai 'cê' chora”, diz a canção.

