Xand Avião anuncia data do Aviões Fantasy 2022

Os fãs do cantor Xand Avião já podem marcar o retorno do evento Aviões Fantasy no calendário. Em postagem no Instagram, o forrozeiro revelou a data da edição 2022 da festa: 17 de setembro.

Na postagem feita na rede social, um vídeo apresenta uma nova logomarca da festa. Ainda é possível ver também uma modelo com rosto pintando com diferentes tintas neon — apontado pelos fãs como a temática da festa.

Anualmente, o evento reúne milhares de pessoas na capital cearense. A festá é conhecida nacionalmente por reunir fãs de Xand Avião de várias regiões do país com fantasias exóticas.

A organização do evento ainda não divulgou valores, atrações e o local do evento.

Retomada de eventos

Nos últimos dois anos, o público não pode curtir o evento devido proibições na legislação contra aglomerações para evitar novos casos de Covid-19 no Ceará.

Nesta semana, o novo decreto liberou eventos sociais, festivos e esportivos sem limitação de público no Ceará.

Atualmente, Xand Avião divide o tempo do trabalho musical com a produtora criada por ele para agenciar artistas. Nomes como Nattan e Zé Vaqueiro fazem parte do casting de nomes da empresa.