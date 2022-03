Camilo Santana anuncia novo decreto de combate à Covid no Ceará; veja ao vivo

O governador do Estado Camilo Santana (PT) e o secretário da Saúde Marcos Antônio Gadelha Maia anunciam, nesta sexta-feira (4), novas medidas do decreto de combate à Covid no Ceará, que entram em vigor a partir de segunda-feira (7).

Na tarde desta sexta-feira, houve reunião do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia, que decide sobre as medidas a serem adotadas no Estado.

Atual decreto

Legenda: Camilo Santana anuncia novo decreto de isolamento social no Ceará Foto: Fabiane de Paula

O decreto atual é válido até domingo (6). Na ocasião do anúncio, o governador manteve as medidas que já vinham em vigor e revelou que os índices seguem em queda no Estado.