Estádios voltam a receber 100% do público pela primeira vez no Ceará desde início da pandemia

O governador Camilo Santana anunciou, na tarde desta sexta-feira (4), que não há mais restrições de públicos em eventos esportivos. Segundo o gestor, cada evento respeitará a capacidade do local onde será realizado. O comprovante da vacina contra a Covid-19 e o uso de máscara continuam obrigatórios.

Além dos eventos esportivos, os sociais e festivos também estão liberados sem restrição de público no Estado. As novas medidas entram em vigor no próximo dia 7, segunda-feira.

A decisão foi tomada durante a reunião semanal do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia, após análise de que os índices da Covid-19 continuam em queda no Ceará.

Assista ao anúncio

O decreto atual, vigente até o próximo domingo (6), mantém a capacidade máxima de 250 pessoas em locais fechados e 500 nos abertos. Esse limite foi definido ainda em janeiro deste ano, com o avanço da variante ômicron.

Ainda conforme o governador, as demais atividades que já exigem a apresentação do passaporte, como bares e restaurantes, deverão exigir o passaporte com as três doses da vacina a partir de 21 de março.

Máscara N95

Outra mudança diz respeito ao fim da obrigatoriedade da máscara N95, com exceção para as atividades que exigem em seu protocolo a utilização deste modelo, como a área da saúde, por exemplo.