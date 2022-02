Camilo mantém atual decreto até 6 de março; índices de Covid-19 seguem em queda no Ceará

O governador Camilo Santana anunciou, na tarde desta sexta-feira (25), que renovará o decreto de combate à pandemia da Covid-19, sem alterações, após avaliar que os índices da doença continuam em queda no Ceará. A determinação vale até o próximo dia 6 de março.

Conforme o gestor, a decisão foi tomada durante a reunião semanal do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia.

Camilo Santana Governador do Ceará "Avaliamos os índices da Covid, que seguem em queda em todo o Ceará, e o ritmo de vacinação dos cearenses. A queda dessa terceira onda de forma mais rápida enfatiza a importância da vacina."

Com a renovação do documento o Ceará mantém a retirada do ponto facultativo durante o Carnaval deste ano. O decreto anterior, anunciado no dia 11 de fevereiro, também manteve as determinações do divulgado no dia 5 de fevereiro.

O conjunto de medidas ainda definiu a recomendação de que instituições de ensino, comércio, serviços e indústria funcionem normalmente. Entre outras recomendações, estão que:

Não haverá ponto facultativo concedido por entidades e órgãos públicos;

Recomendação às instituições de ensino a fim de que funcionem normalmente;

Recomendação aos órgãos representativos competentes para a abertura do comércio, serviços e indústria;

Recomendação, ainda, da compensação, em data futura, dos dias trabalhados nesse período.

