Semáforos sem funcionar dificultam trânsito na manhã desta segunda (18) em Fortaleza

Motoristas de Fortaleza se depararam com diversos semáforos intermitentes ou apagados, na manhã desta segunda-feira (18), após o registro de chuva passageira e tempo nublado na Capital.

O Diário do Nordeste recebeu relatos de problemas em vias como Jaime Benévolo, Domingos Olímpio, 13 de maio, Jovita Feitosa, Juscelino Kubitschek, Desembargador Moreira e Professor Carvalho.

No cruzamento das Avenidas 13 de maio com Carapinima o fluxo chegou a ficar travado, o que bloqueou totalmente o acesso de veículos na região.

Legenda: Semáforo intermitente na Rua José Sombra com avenida Jovita Feitosa Foto: Nicolas Paulino

Já no decorrer da avenida Domingos Olímpio, quatro semáforos apagados e dois piscando dificultaram a ida ao trabalho no começo da manhã.

No cruzamento da Avenida Presidente Costa e Silva com Rua Coronel Tibúrcio, no bairro Mondubim, agentes da operação Via Livre controlam o trânsito devido ao semáforo apagado no local. Há registros também de semáforos intermitentes na Avenida Perimetral.

Legenda: Agentes da operação Via Livre controlam o trânsito no cruzamento da Avenida Presidente Costa e Silva com Rua Coronel Tibúrcio Foto: Lucas Falconery

Técnicos nas ruas

Em nota, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) disse que técnicos estão nas ruas para providenciar o restabelecimento dos semáforos que apresentam instabilidade. "A população pode acionar a AMC em casos de instabilidade semafórica por meio do número 190, da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (CIOPS)", diz o comunicado.

A AMC ainda reforça a regra geral de circulação prevista no artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) para os casos de fluxos de veículos que se cruzem em local não sinalizado. Conforme a legislação, a preferência de passagem será do veículo que vem pela direita.