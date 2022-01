Mari Fernandez assina contrato com produtora de Xand Avião e alavanca carreira

A cantora Mari Fernandez é a mais nova contratada da produtora do cantor Xand Avião. Em entrevista exclusiva à coluna, nesta quinta-feira (13), a cearense deu detalhes da novidade da carreira musical.

"Eu já assinei com a Vybbe. É meu escritório. A gente já assinou. Graças a Deus só tenho a agradecer. Foi uma das melhores coisas pra minha carreira. Eles já começaram a alavancar minha carreira em questão de show, me colocar em grandes com grandes artistas. Isso para mim é muito importante", detalhou Mari Fernandez.

A jovem cantora cearense, em pouco tempo no mercado, atraiu olhares nacionais. Em agosto do ano passado, ela assinou contrato com a gravadora Sony Music.

A produtora de Xand Avião conta no casting os cantores Avine Vinny, Nattan, Zé Vaqueiro, Zé Cantor e Priscila Senna.

Legenda: Mari Fernandez ao lado de Xand Avião e empresários Foto: Reprodução/Instagram

Quem também se sentiu atraído pela produtora de Xand Avião foi o cantor Gusttavo Lima. Em junho do ano passado, o comandante e o embaixador, assim chamado pelos fãs, firmaram parceria empresarial. A expectativa é que os artistas possam circular nos eventos dos cantores em agendas pelo Brasil.

Cantora lança álbum nesta sexta-feira (13)

Mari Fernandez lança novo álbum musical na noite desta sexta-feira (13). O álbum é o segundo volume do projeto "Pra Lascar o Coração".