Avine Vinny, Xand Avião e Felipe Amorim se unem no clipe 'Aquele Combo'; assista

Ávine Vinny, Xand Avião e Felipe Amorim juntaram vozes na canção “Aquele Combo”, lançada nesta sexta-feira (11). A faixa leva o som do forró eletrônico.

“É muita felicidade ter gravado com dois artistas que são meus amigos. O Xand, que é um dos maiores nomes do forró no Brasil, e o Felipe, que eu já conheço há muitos anos, antes mesmo de se tornar cantor”, declarou Ávine sobre as colaborações.

Assista clipe:

A canção "Aquele Combo" é uma música pra cima voltada ao versão com pegada de Carnaval. A letra é assinada por Davi Melo, Balove e Gabriel KB.

A música fala sobre uma noite de curtição dentro do carro. “Vai, fecha o carro, inclina o banco / O som no talo e nós só botando/ Vidro embaçado e o ar gelando / Depois tu mete aquele combo”, diz a letra.

Esta promete ser mais uma parceria de sucesso na carreira do cearense Ávine Vinny, nome de destaque da cena nordestina que conta com sucessos e colaborações de peso, como “Maturidade”, com Matheus e Kauan, uma das músicas mais tocadas do Spotify Brasil entre 2018 e 2019; entre outras canções.