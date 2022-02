Renda do streaming de Belo é penhorada pela Justiça por dívida superior a R$ 800 mil

O cantor Belo teve a penhora do rendimento de suas plataformas de streaming determinada pela Justiça de São Paulo devido a uma dívida de mais R$ 800 mil. O valor diz respeito ao não comparecimento do artista a um show no interior de São Paulo em 2010.

A condenação pela dívida foi dada em 2019. O processo transitou em julgado sem possibilidade de recurso, mas agora, durante a execução e cobrança de valores, Belo poderá se defender quanto à forma de pagamento. As informações são do g1.

Já receberam cartas da Justiça o Google (YouTube), o Spotify, o Deezer, a Amazon, o Facebook e a Netflix. Todas as plataformas onde se encontram músicas do cantor são locais de saída de renda por direitos autorais.

O bloqueio dessas rendas foi dado em setembro na Justiça, mas a ordem judicial demorou a ser cumprida, pois as plataformas não foram avisadas. Os advogados da parte que será indenizada tiveram que pedir novamente o cumprimento.

Show não realizado

Em 2010, Belo faria um show em Recinto do Varejão, em Jaboticabal (SP), mas ele não apareceu. A empresa organizadora teve que gerenciar um tumulto feito no local pelo público que esperava o show.

A Tropa de Choque da Polícia Militar foi acionada para proteger o local. A defesa do cantor alegou durante o processo que Belo não foi ao evento pois o proprietário do estabelecimento não pagou o valor integral combinado.

Músicos, equipe técnica e produtores esperaram Belo até a madrugada. No fim, o público foi informado que o show seria adiado por causa da chuva.