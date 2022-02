MC Mirella revela estado de saúde após ser internada com crise de ansiedade

A funkeira MC Mirella precisou cancelar um show no Pará, que seria realizado no domingo (6), após uma crise de ansiedade. Com o psicológico abalado, a jovem foi hospitalizada com uma série de dores físicas e vômitos.

"Ainda com dor e desconforto e, desde ontem, sem comer nada, só estou bebendo uns goles de isotônico. Não estou conseguindo comer, com muito medo de vomitar tudo de novo", disse nas redes sociais após a primeira noite de internação.

Segundo Mirella, os próximos dias serão de descanso, logo após a saída do hospital paraense. Além disso, ela deve fazer uma bateria de exames em São Paulo.

"Vou ficar em repouso de hoje para amanhã, porque nesta semana já tenho trabalho e tenho que estar bem. Provavelmente, com as medicações, amanhã à noite estarei melhor, em nome de Jesus", completou.

Passando mal

Em vídeos no Instagram, a funkeira explicou como se deu a crise, que a impediu de performar na cidade de Parauapebas. Nervosa, ela teve problemas intestinais e não conseguiu parar de vomitar.

Pouco antes de se encaminhar a uma unidade de saúde, ela chegou a tomar remédio, mas continuou passando mal. Outro efeito percebido foi a falta de sono.

Foto: reprodução/Instagram

"Infelizmente estou um pouco doente de uns meses para cá. Não estou bem, não estou legal. Estou tentando ao máximo ficar bem", deixou claro pontuando que está com a saúde mental fragilizada.

Ao se desculpar sobre a apresentação no Pará, Mirella garantiu que a data do show será remarcada e ela retornará ao estado.

