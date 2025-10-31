Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Caetano Veloso durante show

Ceará

Caetano Veloso faz show gratuito durante aniversário de Sobral nesta terça-feira (4)

Comemoração ainda contará com gravação do DVD de Ávine Vinny

Redação 04 de Julho de 2023
Criolo, Ana Cañas e Caetano Veloso cantam no aniversário de Sobral

Ceará

Aniversário de Sobral terá shows de Caetano Veloso, Criolo e Ana Cañas; veja programação completa

Comemoração, que também terá apresentações de Taty Girl e Ávine Vinny, inicia no final deste mês

Redação 23 de Junho de 2023
Avine Vinny declarou ter cuidados com voz e mente antes de iniciar a rotina de São João

Opinião

Avine Vinny vai passar dois meses longe de casa por conta do São João

Cearense irá percorrer cidades de Alagoas, Paraíba, Sergipe, Pernambuco, Maranhão e Ceará

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 09 de Junho de 2023
Cearense presenteia terra natal com gravação de nova produção audiovisual

É Hit

Avine Vinny grava DVD aberto ao público com João Gomes e Nattan em Sobral no mês de julho

Uma voz feminina do sertanejo também participa de produção audiovisual

Redação 06 de Junho de 2023
Anualmente, cantor sertanejo roda o país com evento

Opinião

Gusttavo Lima é o cantor mais tocado nas rádios em 2022, aponta Connectmix; veja ranking

Sertanejos estão presentes em nove posições das canções mais executadas

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 15 de Dezembro de 2022
Jonas Esticado chegou a se explicar em vídeo. Avine foi anunciado na programação do evento no início da noite

É Hit

Avine Vinny substitui Jonas Esticado neste sábado (16) no Festival Expocrato 2022

Forrozeiro irá apresentar canções do projeto “220 Volts”

Redação 16 de Julho de 2022
Avine e Limão com Mel animaram o público com hits do forró das antigas e sucessos da atualidade nos apps

É Hit

Vybbe junina estreia com tradições juninas e shows de Avine Vinny, Limão com Mel e Xand Avião

A apresentação de Xand Avião ainda contou com participação surpresa de Dorgival Dantas e Edson Lima

João Lima Neto 06 de Junho de 2022
João Gomes, Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes são estreantes no São João em 2022

Opinião

João Gomes e Tarcísio do Acordeon estreiam no São João com agenda de 40 shows no mês; veja ranking

Um destaque entre as mulheres é a cantora Walkyria Santos

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 03 de Junho de 2022
Avine Vinny e Rogerinho em palco de nova produção audiovisual

Opinião

Avine Vinny grava feats com Rogerinho, Mari Fernandez e VMZ em Fortaleza; Tiktok é alvo de cantor

Músicas inéditas e regravações estão em repertório

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 20 de Abril de 2022
Produção audiovisual foi gravada na capital cearense

É Hit

Avine Vinny, Xand Avião e Felipe Amorim se unem no clipe 'Aquele Combo'; assista

Produção audiovisual foi gravada em Fortaleza

Redação 12 de Fevereiro de 2022
