Avine Vinny grava DVD aberto ao público com João Gomes e Nattan em Sobral no mês de julho

O cantor Avine Vinny irá presentear o público da cidade em que nasceu com a gravação de um DVD. Em Sobral, o evento acontece a partir das 23h30, do dia 4 de julho — festividades do aniversário do Município. A produção audiovisual será aberta ao público.

Para o trabalho, o sobralense está preparando um repertório totalmente inédito, além de contar com participações de peso do atual cenário musical.

O cantor Nattan, mais um “filho” de Sobral e nome em alta nas plataformas digitais, é um dos convidados do DVD. O fenômeno João Gomes também vai dividir o palco com Avine. E, representando as vozes femininas, um nome do sertanejo: a cantora Naiara Azevedo.

Cantor quer exaltar terra natal

O DVD já é intitulado por “Avine Ao Vivo em Sobral”, exaltando a cidade para os quatro cantos do Brasil e do mundo.

Um fato curioso é que o cantor vai reeditar um outro momento importante, já que há cerca de dez anos ele também estava em Sobral, gravando um DVD com a antiga banda, a Xé Pop, mostrando que Avine tem uma relação de muito amor e carinho com a cidade e com os sobralenses.