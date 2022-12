Gusttavo Lima é o cantor mais tocado nas rádios em 2022, aponta Connectmix; veja ranking

Com apenas 15 dias para terminar o ano, já é possível dizer pelos dados da Connectmix — plataforma de monitoramento de dados de rádios brasileiras — que o cantor Gusttavo Lima é o nome da música mais tocado nas rádios do Brasil no ano de 2022.

No quesito "artístico", em comparação com outros cantores, o sertanejo aparece no topo do ranking com 5.344.475 execuções.

Na categoria "musical", o sertanejo contabiliza 758.503 execuções da canção "Bloqueado". Os dados somados pela plataforma são registros de execuções de rádios comerciais, comunitárias e web-rádios em todo o país.

AS 10 MÚSICAS MAIS OUVIDAS NAS RÁDIOS EM 2022

1. Gusttavo Lima - "Bloqueado" - 758.503 execuções

2. Gusttavo Lima - "Termina Comigo Antes" - 724.265 execuções

3. George Henrique e Rodrigo - "Vai Lá Em Casa Hoje" Ft. Marília Mendonça - 632.371 execuções

4. Luan Santana - "Abalo Emocional" - 617,164

5. Simone e Simaria - "Vontade De Morder Ft. Zé Felipe" - 616.362 execuções

6. Jorge e Mateus - "Molhando Volante" - 565.282 execuções

7. Henrique e Juliano - "A Maior Saudade" - 554,609 execuções

8. Ávine e Matheus Fernandes - "Coração Cachorro" - 545.321 execuções

9. Marília Mendonça, Maiara e Maraisa - "Esqueça-me Se For Capaz" - 509,240 execuções

10. Diego e Victor Hugo - Desbloqueado (Ao Vivo) - 496.038 execuções

*Dados da Connectmix - 15/12/2022 - 12h30 - Rádios comerciais, comunitárias e web-rádios

A segunda posição do top 10 das canções mais ouvidas também é do sertanejo. Interpretada também por Gusttavo Lima, a música "Termina Comigo Antes" contabiliza 724,265 execuções.

OS 10 ARTISTAS MAIS TOCADOS NAS RÁDIOS EM 2022

1. Gusttavo Lima - 5.345.403 execuções

2. Jorge e Mateus - 3.730.706 execuções

3. Henrique e Juliano - 3.288.963 execuções

4. Zé Neto e Cristiano - 3.095.289 execuções

5. Luan Santana - 2.935.328 execuções

6. Matheus e Kauan - 2.464.415 execuções

7. Marília Mendonça - 2.351.796 execuções

8. Diego e Victor Hugo - 2.191.069 execuções

9. Israel e Rodolffo - 2.159.182 execuções

10. Wesley Safadão - 1.963.950 execuções

Destaques femininos

Legenda: Irmãs anunciaram o fim da dupla em agosto deste ano Foto: Reprodução/Instagram

As vozes femininas também são presentes no ranking das 10 músicas mais ouvidas. As irmãs Simone e Simaria, dupla que encerrou parceria neste ano, aparecem na quinta posição do ranking com "Vontade De Morder", feat com Zé Felipe.

Na nona posição, o trio Marília Mendonça, Maira e Maraisa são ranqueadas com a canção "Esqueça-me Se For Capaz".

Sertanejo em alta

Um fato que aponta a força do sertanejo nas rádios é que as 10 canções mais ouvidas do ano são de nomes do gênero.

Músicas de Jorge e Mateus, George e Henrique, Luan Santana, Henrique e Juliana completam o top 10 das mais ouvidas nas rádios.

Legenda: Clipe "Coração Cachorro" de Avine Vinny com Matheus Fernandes foi gravado em Fortaleza Foto: Divulgação

O forró, gênero nordestino que divide páreo com o sertanejo em shows e nos aplicativos de música, aparece na oitava posição ao lado de Avine Vinny e Matheus Fernandes com o hit "Coração Cachorro", que soma 545,321 execuções.

Os números de execuções nas rádios na casa dos milhões revelam o quanto o meio de comunicação ainda é um instrumento de difusão importante para divulgar o trabalho dos artistas.

O misto de surpresa e descoberta são sentimentos únicos que só os ouvintes de rádios acabam tendo com a experiência de percorrer as ondas do AM e FM.