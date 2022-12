Mari Fernandez inicia carreira como empresária e lança cantor; conheça Marttin Monteiro

A cantora Mari Fernandez acaba de dar um grande salto na carreira musical. A cearense, nome em alta nos aplicativos de streaming de música, resolveu iniciar o ofício de empresária do forró. Como primeiro artista a gerir, ela escolheu um amigo compositor para caminhar no mercado musical.

Com exclusividade à coluna, o jovem cantor Marttin Monteiro, 23, falou sobre a amizade e a relação musical com a forrozeira. Ele é natural de Fortaleza e foi criado em Barra do Sitiá — distrito de Banabuiú (CE). Antemão: eles não são namorados, mas grandes amigos.

Assista à entrevista exclusiva com Mari Fernandez e Marttin Monteiro:

Mari Fernandez e Marttin Monteiro jogavam bola na adolescência. A amizade ficou mais forte durante a pandemia. Como boa parte dos jovens, ele tinha o sonho de ser jogador de futebol. Ao mesmo tempo, dividia o tempo com a paixão por compor e cantar.

Cantores passaram perrengues em quitinete e sem dinheiro

Durante os altos e baixos da pandemia, um amigo em comum de Mari Fernandez e Marttin Monteiro os convidou para passar uma temporada em Fortaleza. A ideia era que o trio pudesse criar composições para iniciar um trabalho mais sério na música.

Os três passaram por muitos perrengues em uma quitinete na capital cearense. Eles tinham pouco dinheiro até para comer.

"A gente ficava juntando dinheiro e dividindo as coisas para conseguir se alimentar. Teve uma fase que fomos à Beira-Mar colocar chapéu no chão pra galera colocar dinheiro pela nossa música", revelou Mari Fernandez.

Por problemas pessoais, Marttin Monteiro precisou retornar ao interior, e Mari Fernandez seguiu em Fortaleza com a carreira na música.

Reencontro em show

Legenda: Mari Fernandez investe do próprio bolso em carreira de cantor Foto: João Lima Neto/SVM ​

Em 2022, Marttin Monteiro reencontrou Mari Fernandez em show na cidade de Ibicuitinga (CE). "Mandei mensagem pra ela perguntando se podia encontrar ela no camarim do evento. Lá, conversamos rapidamente, não queria atrapalhar. Depois do show, no outro dia, ela me mandou mensagem perguntando se eu estava livre e se gostaria de trabalhar com música".

A cantora cearense disse que sentiu uma vibração diferente ao reencontrar o amigo no show.

Mari Fernandez Cantora Eu sou uma pessoa muito sensitiva. Quando ele entrou no meu camarim, sabia que era o momento dele. Já tinha dentro de mim uma vontade de ajudar outros cantores. Por que não um amigo?

EP com sete músicas inéditas

Legenda: Cantor cearense lança EP com sete músicas inéditas nesta sexta-feira (2) Foto: João Lima Neto/SVM

Do reencontro em show neste ano, eles começaram o trabalho musical. O cantor retornou a Fortaleza. Nesta sexta-feira (2), ele lança EP com sete músicas inéditas. Duas das canções ainda contaram com participação de Mari Fernandez e Henry Freitas.

Mari Fernandez Cantora Ele é um menino de voz muito marcante, tem um charme na voz

No sábado (3), Marttin Monteiro divulga clipe de "Já Mudei", feat gravado com Mari Fernandez.