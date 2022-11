Simone Mendes fala sobre traição e recaída amorosa em músicas inéditas da carreira solo

A cantora Simone Mendes iniciou a carreira solo com força no quesito sofrência. A sertaneja divulgou duas guias musicais — versões básicas de composições — no YouTube: "Dois Fugitivos" e "Erro Gostoso".

Mesmo em nova fase, Simone segue musicalmente falando sobre questões ligadas aos relacionamentos. "Eu beijei um solteiro de aliança no bolso" frisa bem o contexto de traição na canção "Dois Fugitivos".

Escute "Dois Fugitivos":

A letra traz ainda a reviravolta da ou do amante da relação. A narrativa leva o basta em trecho como "cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro". E a situação é concluída com "não nasci pra ser segredo de ninguém".

"Dois Fugitv" é assinada por Diego Silveira, Júnior Pepato, Rafa Borges e Lari Ferreira.

Escute "Erro Gostoso":

Já em "Erro Gostoso", Simone caracteriza uma relação tóxica na música. Na composição, a personagem não é a prioridade da relação.

"‘Cê’ vem aqui, me acostuma errado. Cola meus pedaços pra quebrar de novo", diz letra.

A composição é assinada por Lucas Souza, Felipe Marins, Flavinho do Kadet, Edson Garcia, De Ângelo e Eliabe Quexin.

Ao fim da canção, a personagem fala da dificuldade em se afastar da relação tóxica. "Eu preciso aprender a falar não um pouco pra esse erro gostoso"