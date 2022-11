Influenciador digital do forró muda vida da família com renda do Instagram

Natural de Pilões (RN), o potiguar Wylker Ferreira, 25, é um dos nomes mais fortes no Instagram quando o assunto é forró. Ao todo, 1,4 milhão de seguidores acompanham o perfil (@videosmusicais) sobre eventos e bastidores da música. O influenciador digital mudou a vida da família com a renda conquistada na rede social.

Antes de se tornar um grande perfil, Wylker tinha renda de R$ 400. Ele trabalhava como auxiliar financeiro em uma cidade de interior. Com a renda gerada na rede social, ele montou uma academia, um bar e até comprou o primeiro carro.

Assista à entrevista:

O potiguar criou o perfil de forró em 2015. Ele queria se aproximar dos cantores de quem é fã. "Nunca pensei em ganhar dinheiro com isso. Queria ficar perto dos meus ídolos. Era apenas isso".

Ápice do perfil na pandemia

Logo após a primeira cobertura de shows, na pandemia, o perfil de Wylker ganhou atenção dos novos nomes do forró como Tarcísio do Acordeon, Nattan e Mari Fernandez.

"Com o retorno dos primeiros shows, estourei com um vídeo de um fã emocionado ao ver o show de Tarcísio do Acordeon cantando 'Ce Tem meu WhatsApp'. Bombou!", relembra o influenciador digital.

Um dos primeiros cantores que Wylker teve contatou pela internet foi Batista Lima, ex-vocalista da Limão com Mel. Presencialmente, as primeiras conversas sobre internet foram com Gianinni Alencar e Dorgival Dantas.

Viagens pelo Brasil

Legenda: Wylker ao lado de João Gomes, Nattan, Xand Avião Vitor Fernandes e Tarcísio do Acordeon Foto: Reprodução/Instagram

Wylker Ferreira vem colecionando boas memórias em várias festas vivendo um dos desejos de quem trabalha como influenciador digital: a possibilidade de viajar pelo País sem pagar nada.

Com custos pagos pelos artistas, ele já viajou para São Paulo, Aracaju, Fortaleza, Rio de Janeiro, entre outras cidades, para acompanhar shows e gravações de DVD.

Wylker Ferreira Influenciador digital Fui convidado, recentemente, para o Aviões Fantasy, Garota Vip, e também sou embaixador da festa Viiixi Piseiro. Viajo todas as capitais do Brasil com o pessoal das bandas

Neste mês, o potiguar também foi nome presente no "WS On Board", evento em navio realizado pelo cantor Wesley Safadão.

Sonhos conquistados e pendentes

Com o sucesso na rede social, a vida financeira de Wylker mudou completamente. O potiguar diz rentabilizar o que ganha com anúncios no perfil @videosmusicais em outros negócios, como o bar e uma academia. Ele também já fez diversas melhorias na própria casa e ajuda outras pessoas quando pode.

Ao mesmo tempo, o influenciador conta que ainda deseja avançar nos estudos acadêmicos. "Eu estudava, fazia cursinhos. Tenho um sonho de cursar Direito, só que hoje estou dedicado 100% ao Instagram".

A maioria dos cantores busca o trabalho de Wylker Ferreira para impulsionar lançamentos musicais nas redes sociais. Ele começa a postar 8h e segue com posts até a meia-noite.

De fora do forró, o influenciador diz querer conhecer um nome. "Tem um artista que ainda não cheguei nele ainda, que é o Gusttavo Lima. Ainda não tive oportunidade de conhecer o cantor. O meu perfil insta não é só voltado para o forró. Claro, sou bem eclético. O sertanejo, o axé tá sempre ali", explicou o potiguar.

Dicas para quem quer começar trabalhar com redes sociais

Aos que estão querendo iniciar um trabalho voltado às redes sociais, o influenciador indica pequenas ações diárias que podem impulsionar postagens:

Publicar conteúdo às 12h, 18h e 21h;

Buscar usar hashtags em alta;

Encontrar assuntos nichados que estejam em alta.

Wylker conta que demorou a engajar conteúdo na rede social, mas, com paciência e persistência, o perfil alcançou milhares de seguidores.

"Nunca tive a pretensão de enricar. Sempre fiz por amor e gostar dos artistas. Não desisti na primeira oportunidade. Tem dias que são ruins e outros bons", conclui o influenciador digital.