Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Natany era uma mulher branca de cabelo liso longo

Segurança

Suspeitos do latrocínio de jovem em Quixeramobim queriam roubar carro para pagar dívida, diz Polícia

Natany Alves Sales foi sequestrada na tarde desse domingo (16). O corpo dela foi achado em um matagal em outra cidade

Luana Severo, Messias Borges 17 de Fevereiro de 2025
Homem sofreu um corte profundo em uma das mãos

Ceará

Macaco-prego morde mãos e perna de homem em Banabuiú, no Ceará

Morador sofreu uma ruptura no tendão

João Lima Neto 24 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Banabuiú?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Banabuiú?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Bezerra que nasceu sem as patas dianteiras

Ceará

Bezerra nasce sem as patas dianteiras na zona rural de Banabuiú, no Interior do Ceará; veja vídeo

O animal nasceu com agenesia, uma condição genética que a impediu de desenvolver os órgãos

Matheus Facundo 31 de Maio de 2023
Irmãos foram presos com arsenal, em operação da SSPDS, em 2019

Segurança

Irmãos PMs são acusados de homicídios e tráfico de drogas e de armas no Ceará; um deles foi solto

O pai dos militares também é denunciado por alguns delitos. Grupo criminoso também é suspeito de extorsões, no Sertão Central do Ceará

Redação 09 de Março de 2023
Yanny Brena

PontoPoder

Além de Yanny Brena, veja outros políticos no Ceará que morreram no início da vida pública

Políticos em ascensão tiveram a trajetória interrompida por mortes repentinas, doenças ou assassinados

Alessandra Castro 04 de Março de 2023
Cantores gravaram clipe de

Opinião

Mari Fernandez inicia carreira como empresária e lança cantor; conheça Marttin Monteiro

Os cantores chegaram a dividir quitinete em Fortaleza. Cearense lança EP nesta sexta-feira (2)

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 01 de Dezembro de 2022
passageiros esperando fora de ônibus que se envolveu em acidente

Ceará

Idoso fica ferido em acidente com ônibus que saiu do Cariri com destino a Fortaleza

Homem foi retirado do veículo com um ferimento na perna

Redação 25 de Julho de 2022

Região

Prefeitos do Sertão Central voltam atrás e decisão de decretar lockdown é suspensa

Dez municípios da região haviam decidido, em conjunto, decretar lockdwon a partir de amanhã (4) com vigência de 14 dias. O Consórcio de Saúde Pública não explicou oficialmente o que teria motivado a desistência

André Costa 04 de Março de 2021
1 2 3