Idoso fica ferido em acidente com ônibus que saiu do Cariri com destino a Fortaleza

Um ônibus que saiu de Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, com destino a Fortaleza, se envolveu em um acidente próximo ao município de Banabuiú. Em vídeo, é possível ver um idoso com um corte na perna sendo retirado pelo vidro quebrado da frente do veículo.

O caso aconteceu nesta segunda-feira (25) em uma das rodovias do Interior. O ônibus saiu da pista principal, mas ainda não se sabe o que causou o fato. Um caminhão estaria envolvido no sinistro. Fotos mostram também a presença da Polícia Militar do Ceará (PMCE) no local.

Idoso é retirado do ônibus com sangue na perna após acidente; assista

A empresa Guanabara informou que enviou outro ônibus ao local para que os passageiros pudessem completar a viagem. "A Guanabara vai aguardar a apuração das autoridades competentes sobre o que teria motivado o incidente", diz a companhia.

Legenda: O ônibus saiu da pista e teve algumas partes da estrutura comprometidas Foto: Reprodução

Registros do local do acidente mostram ainda uma mulher recebendo ajuda para descer do ônibus. Os passageiros aguardaram a chegada do outro veículo sentados no local.