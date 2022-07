Situação de caixa d'água em comunidade de Aquiraz gera medo em moradores

Rachaduras em uma caixa d'água da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) na localidade de Tapera, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, despertam medo na vizinhança. Quem mora ou passa próximo ao reservatório teme que a estrutura desabe e provoque uma tragédia.

Fotografias feitas por moradores revelam a falta de manutenção no reservatório. Enormes fissuras são vistas nas pilastras e na base da caixa d'água.

Conforme relatos da vizinhança, um técnico compareceu ao local recentemente e constatou o risco de desabamento. No entanto, até o momento, eles reclamam que não houve movimentação da companhia para retirar a estrutura dali.

"A gente passa o dia apreensivo, temendo o pior. Quando o telefone toca, o coração chega a dar um aperto, temendo um desastre", disse o morador Bruno Nogueira à reportagem do CETV 1ª Edição, da TV Verdes Mares. Ele complementou ainda que os riscos vão além das perdas materiais. "O pior é perder a vida. Não tem preço que pague".

Caixa d'água será removida, afirma Cagece

A Cagece informou, em nota ao Diário do Nordeste, que a caixa d'água não está mais sendo utilizada e em breve será removida do local. Ao CETV, o órgão informou que esse trabalho será feito em agosto.

Legenda: Reservatório será removido, informou a Cagece Foto: VC Repórter/WhatsApp

Além disso, a companhia ressaltou que "segue monitorando o equipamento continuamente para que o mesmo não apresente nenhum risco para a população".

A reportagem do Diário do Nordeste questionou sobre a construção de um novo reservatório e como ficará o abastecimento de água na região, mas as perguntas não foram respondidas.