Passageiro cai de plataforma no Terminal do Papicu e é atingido por ônibus

Após uma passageira morrer prensada contra as grades do Terminal do Siqueira por um ônibus em maio, novo acidente envolvendo passageiro voltou a acontecer em terminal da Capital.

Dessa vez, um homem de 56 anos se desequilibrou e caiu de uma plataforma do Terminal do Papicu neste sábado (23). O homem acabou atingido pela lateral de um ônibus que passava no momento da queda. A vítima sofreu escoriações e foi socorrida.

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) confirmou o incidente por meio de nota e informou que "o Samu foi acionado e o passageiro foi encaminhado ao IJF".

"A Etufor ressalta que as pessoas que utilizam os terminais devem atentar-se ao respeito à sinalização, como as faixas de pedestres, bem como a faixa amarela de limite entre a plataforma e os corredores por onde passam os veículos", orientou o órgão.

Além disso, a Etufor ressalta que ações educativas vem sendo realizadas nos terminais para reforçar a adoção de práticas seguras nos locais.

Dias após o acidente fatal no Terminal do Siqueira, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) também realizou campanha nos terminais de integração de Fortaleza para conscientizar a população sobre a travessia segura pela faixa de pedestre.