Mulher morre prensada entre ônibus e grades do Terminal do Siqueira, em Fortaleza

Uma mulher de 20 anos de idade morreu na tarde deste sábado (21), no Terminal do Siqueira, em Fortaleza, após ser "prensada" contra as grades por um ônibus. A morte foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros do Ceará.

Não há, ainda, detalhes sobre como o incidente aconteceu. Peritos foram ao local e recolheram o corpo da vítima.

Em vídeos que circulam no WhatsApp, também é possível ver uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e agentes da Guarda Municipal.

Segundo nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), socorristas do Samu ainda tentaram salvar a mulher, mas ela não resistiu aos ferimentos.

O Diário do Nordeste contatou também a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), o Sindiônibus e a Guarda Municipal para tratar do assunto e aguarda retorno.

Mais informações em instantes.