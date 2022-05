AMC inicia campanha educativa sobre a travessia pela faixa de pedestres em terminais de ônibus

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) ira iniciar nesta segunda-feira (23) ação educativa nos terminais de integração de Fortaleza para conscientizar a população sobre a travessia segura pela faixa de pedestre.

A campanha, em alusão ao Maio Amarelo, terá início no Terminal do Siqueira, no bairro Vila Peri. O equipamento foi local de um acidente que acabou resultando na morte de uma jovem neste sábado (20). Maria Joyciane Ferreira da Silva, 20, foi "prensada" por um ônibus contra as grades da entrada do terminal.

Agentes e educadores de trânsito da AMC vão distribuir material informativo e dialogar com os passageiros sobre diversas orientações, como a importância do uso da faixa de pedestres e os pontos cegos dos coletivos.

Na oportunidade, os profissionais que atuam nos terminais também serão lembrados de orientar e reforçar aos passageiros sobre a obediência à sinalização e auxiliá-los no deslocamento.

A iniciativa ainda percorrerá os terminais com maior fluxo de passageiros da Capital. Nos dias seguintes, as atividades serão realizadas nos terminais Parangaba (24), Antônio Bezerra (25), Papicu (26), Messejana (27), Conjunto Ceará (30) e Lagoa (31).

Em dezembro do ano passado, a AMC iniciou uma ação educativa em garagens de ônibus dos transportes públicos de Fortaleza, com uma mensagem sobre condução segura e respeito aos mais vulneráveis no trânsito.