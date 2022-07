Avião Beluga deixará Fortaleza com destino a São Paulo na manhã desta segunda-feira (25)

O avião BelugaST, que pousou no Aeroporto de Fortaleza no domingo (24), deve sair da Capital por volta das 11h30 desta segunda-feira (25), com destino a Viracopos, em São Paulo. A carga trazida pela aeronave ao Brasil é um helicóptero de luxo modelo ACH160, que será levado ao local.

Em nota oficial, a assessoria de imprensa do Airbus afirmou que os interessados em fotografar o "avião-baleia" estarão autorizados a fazê-lo apenas fora da área interna do aeroporto.

A passagem do BelugaST no Ceará sofreu mais de um atraso por conta de uma forte tempestade em Dakar, local de onde a aeronave partiu. Na área liberada para fotos, próximo à pista de pouso, dezenas pessoas se reuniram para ver o avião.

Por conta dos atrasos, a aeronave pernoitou em Fortaleza. Inicialmente, a partida deveria acontecer por volta das 8h desta segunda-feira (25), mas foi reprogramada.

Apelido de "baleia voadora"

Legenda: Equipe que atuou na chegada de BelugaST em Fortaleza registrou momentos em comemoração Foto: Fabiane de Paula/SVM

O nome do avião se deve à semelhança com a Beluga, também chamada de baleia-branca. Não à toa, é apelidado de baleia voadora, devido ao formato similar ao animal e ao tamanho.

A aeronave é uma das maiores de carga do mundo em volume, sendo maior que o Lockheed C-5 Galaxy, utilizado pelas forças armadas dos Estados Unidos.

