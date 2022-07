Avião Beluga: oito curiosidades sobre a aeronave em formato de baleia que pousará no Ceará domingo

Fortaleza recebe, neste domingo (24), o Airbus Beluga. Pela primeira vez no Brasil, a aeronave apelidada de baleia voadora – tendo em vista o formato similar ao animal marinho – é um dos maiores aviões de carga do mundo em volume.

Ele chega na capital cearense por volta das 13h, procedente de Dakar (DSS), capital do Senegal, cumprindo o voo 4Y 4003. Na sequência, partirá para Campinas (SP).

Interessados em avistar/fotografar o “avião-baleia”, que ficará estacionado no pátio próximo ao Terminal de Cargas Internacional do Aeroporto de Fortaleza, poderão fazê-lo apenas em área pública (lado de fora do aeroporto).

A carga que o Beluga traz ao Brasil é um helicóptero de luxo modelo ACH160. No céu tupiniquim, a fabricante também fará uma demonstração do transportador aéreo, que entrará no mercado de cargas de grandes dimensões.

Abaixo, você conhece oito curiosidades sobre esse inusitado transporte:

Referência à baleia

O grande barato do Beluga é mesmo o formato, bastante singular. O avião até ganhou uma pintura que remete à baleia. O nome e a forma fazem referência a uma espécie de cetáceo chamada beluga (ou baleia-branca) que habita a região ártica e subártica. Fofura.

Tamanho colossal

Outro destaque da aeronave é o tamanho, de dimensões colossais. Para se ter uma ideia, ela é maior que o Lockheed C-5 Galaxy, utilizado pelas forças armadas dos Estados Unidos. O Beluga XL tem 18,9 metros de altura, 63,1 metros de comprimento e fuselagem de 8,8 metros de diâmetro.

Carinha fofa

A parte da frente do Beluga XL, que parece a carinha de uma baleia, foi escolhida pelos próprios funcionários da Airbus após uma votação. Ela é resultado da combinação de uma cabine de piloto rebaixada e amplos compartimentos de carga e traseira.

Legenda: A parte da frente do Beluga XL foi escolhida pelos próprios funcionários da Airbus após uma votação Foto: Divulgação

Cargas pesadíssimas

A aeronave é capaz de decolar com uma carga útil de 47 toneladas. Nesse caso, tem autonomia de voo de 1666 km, aproximadamente. Com carga de 40 toneladas, a autonomia aumenta para 2667 km. Com 27 toneladas, pode voar 4632 km sem reabastecer. Impressionante.

Lâmpadas no chão

As lâmpadas dentro do compartimento de carga geralmente ficam no chão. Por sinal, o único equipamento dentro do compartimento de carga que não fica no chão é o de abertura da porta.

Legenda: O Beluga XL tem 18,9 metros de altura, 63,1 metros de comprimento e fuselagem de 8,8 metros de diâmetro

Função

A “Baleia Voadora” foi criada para transportar componentes de aeronaves entre os locais de produção e as linhas de montagem. Conseguem embarcar nele peças de até 63 metros de comprimento e 8 metros de largura.

Rampas especiais

Há uma desvantagem no Beluga: ele precisa de rampas especiais para ser carregado e descarregado. Diferentemente do que acontece com aviões feito o C-5 Galaxy ou o Antonov An-124, as rampas dele precisam ficar no chão.

Legenda: A “Baleia Voadora” foi criada para transportar componentes de aeronaves entre os locais de produção e as linhas de montagem Foto: Divulgação

Apenas transportes de cargas

Embora com formato de apelo popular, o Beluga XL é destinado apenas para transporte de cargas. Portanto, você não poderá viajar na “Baleia Voadora”. Sinto muito. A boa notícia é que, até o próximo ano, outros cinco aeronaves desse formato devem entrar em operação. Mais baleias no céu.

