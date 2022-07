Beluga, avião semelhante a uma baleia, tem pouso previsto em Fortaleza neste sábado

Uma baleia voadora no céu de Fortaleza. Neste sábado (23), a partir das 16h, será possível conferir. O Beluga, avião especial de transporte da Airbus, é esperado para pousar pela primeira vez no Brasil. Na Capital, cumpre escala técnica; em seguida, parte para Campinas (SP).

O avião chega procedente de Dakar (DSS), capital do Senegal, na África Ocidental, cumprindo o voo 4Y 4003. A tripulação irá pernoitar para descanso e segue para Viracopos no dia seguinte, às 7h.

É uma das maiores aeronaves de carga do mundo em volume, sendo maior que o Lockheed C-5 Galaxy, utilizado pelas forças armadas dos Estados Unidos. O nome do avião se deve à semelhança com a Beluga, também chamada de baleia-branca. Não à toa, é apelidado de baleia voadora, devido ao formato similar ao animal e ao tamanho.

O modelo é o A300-600ST, derivado do antigo A300, onde a sigla ST significa Super Transporter (Super Transportador). A carga que o Beluga traz ao Brasil é um helicóptero de luxo modelo ACH160. No céu tupiniquim, a fabricante também fará uma demonstração do transportador aéreo, que entrará no mercado de cargas de grandes dimensões. As informações são do Uol.

Legenda: O modelo é o A300-600ST, derivado do antigo A300, onde a sigla ST significa Super Transporter (Super Transportador) Foto: AFP

Apesar do tamanho, ele não consegue transportar cargas tão pesadas quanto outros exemplares, levando no máximo 40 toneladas. Ainda assim, já sobrevoou com satélites artificiais, veículos espaciais, ajuda humanitária e helicópteros, além de partes de aviões da Airbus.

Como funciona

O Beluga começou a voar em meados da década de 1990, substituindo outro avião com desenho peculiar, o Super Guppy. Uma das principais alterações feitas no A300 para se tornar o Beluga está na na frente do avião, onde fica a cabine de comando. Ela foi rebaixada para ficar mais próxima do solo e dar mais espaço na parte superior para a carga.

Legenda: Uma das principais alterações feitas no A300 para se tornar o Beluga está na na frente do avião, onde fica a cabine de comando Foto: Divulgação

O carregamento, por sua vez, é feito levantando a "testa" do avião do mesmo modo que em outros cargueiros, como é o caso do antigo An-225 e do Boeing 747.

A operação é feita com dois pilotos e um mestre de cargas. Ao todo, existem cinco Belugas ST, e a Airbus já conta com um sucessor para o cargueiro, o Beluga XL, maior que o modelo atual e desenvolvido a partir do A330.

