Avião Beluga pousa em Fortaleza após atraso causado por tempestade; veja imagens

O avião BelugaST pousou no Aeroporto de Fortaleza às 15h23h, neste domingo (24). A carga que a aeronave traz ao Brasil é um helicóptero de luxo modelo ACH160. Ao chegar no espaço aéreo brasileiro, o voo cargueiro sobrevoou o município de Caucaia, em manobra para descida na capital cearense.

A passagem do BelugaST na capital cearense sofreu mais de um atraso por conta de uma forte tempestade em Dakar, local de onde a aeronave partiu. Na área liberada para fotos, próximo à pista de pouso, dezenas pessoas se reuniram para ver o avião.

Veja como foi pouso do BelugaST em Fortaleza:

Devido aos atrasos, a aeronave irá pernoitar em Fortaleza. O Beluga ST deixa o Ceará pela manhã, por volta de 8h, para Campinas (SP).

Em comunicado emitido antes da chegada da aeronave no Brasil, a Airbus havia informado que o avião voltaria novamente a Fortaleza, às 19h55 da segunda-feira (25), e seguiria para Dacar, no Senegal, às 12h30 da terça-feira (26).

Apelido de "baleia voadora"

Legenda: Equipe que atuou na chegada de BelugaST em Fortaleza registrou momentos em comemoração Foto: Fabiane de Paula/SVM

O nome do avião se deve à semelhança com a Beluga, também chamada de baleia-branca. Não à toa, é apelidado de baleia voadora, devido ao formato similar ao animal e ao tamanho.

A aeronave é uma das maiores de carga do mundo em volume, sendo maior que o Lockheed C-5 Galaxy, utilizado pelas forças armadas dos Estados Unidos.

Escada para observadores cai, mas não deixa feridos

Legenda: Escada chegou a quebrar durante observação da chegada do BelugaST Foto: Paulo Cardoso/SVM



Uma escada utilizada por observadores, na lateral da pista de pouso, caiu com algumas pessoas durante chegada do Beluga.

O equipamento quebrou em várias partes. Apesar do susto ninguém ficou ferido.

Curiosos, fotógrafos, profissionais e apaixonados por aviação lotaram o espaço disponibilizado para observação da chegada do Beluga ST.

Como funciona o BelugaST?

Legenda: Aeronave recebeu equipe técnica ao chegar na capital cearense Foto: Fabiane de Paula/SVM

O Beluga começou a voar em meados da década de 1990, substituindo outro avião com desenho peculiar, o Super Guppy. Uma das principais alterações feitas no A300 para se tornar o Beluga está na na frente do avião, onde fica a cabine de comando. Ela foi rebaixada para ficar mais próxima do solo e dar mais espaço na parte superior para a carga.

Legenda: Uma das principais alterações feitas no A300 para se tornar o Beluga está na na frente do avião, onde fica a cabine de comando Foto: Divulgação

O carregamento, por sua vez, é feito levantando a "testa" do avião do mesmo modo que em outros cargueiros, como é o caso do antigo An-225 e do Boeing 747.

A operação é feita com dois pilotos e um mestre de cargas. Ao todo, existem cinco Belugas ST, e a Airbus já conta com um sucessor para o cargueiro, o Beluga XL, maior que o modelo atual e desenvolvido a partir do A330.