Bezerra nasce sem as patas dianteiras na zona rural de Banabuiú, no Interior do Ceará; veja vídeo

Uma bezerra nasceu sem as patas dianteiras e impressionou agricultores e sertanejos na localidade de Jurema Velha, em Banabuiú, no Interior do Ceará. O animal veio ao mundo há cerca de 15 dias e está separada da mãe, pois a vaca a rejeitou após o nascimento.

De acordo com o agricultor Sebastião Firmo, de 58 anos, ele e a família ficaram assustados quando viram a bezerra, mas estão cuidando dela. Como não possui as patas da frente, ela tem pouco suporte e precisa ser alimentada com mamadeiras. Em pé, ela relembra a aparência de um canguru.

Condição genética impressionou moradores de Banabuiú; assista:

"Nunca tinha visto isso na minha vida. Todo mundo achou curioso. Muita gente ligando e pedindo para ver a bezerra. Ela é de um amigo da família que tem um lote aqui perto e por enquanto ela ficará conosco", comenta Sebastião.

A vaca que deu à luz está no mesmo lote, mas em um curral diferente, pois ela tentou pisotear a filhote, segundo o agricultor. "É a primeira cria dela", disse o sertanejo.

Condição genética

A bezerra de Banabuiú nasceu com agenesia, de acordo com o médico veterinário Airton Alencar de Araújo, professor de Universidade Estadual do Ceará (Uece). A condição se dá quando a cria não possui genes certos para que os órgãos se desenvolvam.

"É a falta de formação dos membros. Provavelmente a mãe pode ser sido contaminada por algum vírus ou substâncias tóxicas. Também pode ser uma questão genética e consanguínea. São fatores que influenciam na expressão dos genes", explica o docente de genética animal e ovino e caprinocultura.

Conforme Alencar, o animal consegue viver por um bom tempo, mas será uma vida "totalmente dependente" por ter dificuldades de mobilidade e de alimentação.

Sobre a rejeição da mãe, o professor aponta que é um caso normal, pois a vaca faz uma espécie de "seleção natural" de suas crias. Como a bezerra nasceu sem duas patas, é considerada mais fraca.

Outro caso no Ceará

Um caso parecido aconteceu na Fazenda Várzea Alegre, em Madalena, no sertão do Ceará. Em 2010, a família do pecuarista Francisco Almir Frutuoso Severo, o Chico Almir, viu uma bezerra sem patas dianteiras nascer.

O filhote recebeu o nome de Canguru, pela semelhança com o animal australiano. À época, apesar de assustado com o bovino, eles se dispuseram a cuidar bem dela.

