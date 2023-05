Quadra chuvosa de 2023 termina em torno da média e é a melhor dos últimos 3 anos

O Ceará teve, em 2023, a melhor quadra chuvosa dos últimos três anos. Puxados pelo intenso mês de março, os registros ficaram em torno da média histórica para o período, conforme balanço divulgado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), na manhã desta quarta-feira (31).

O intervalo de fevereiro a maio marcou um acumulado de 642 milímetros, quando a média histórica é de 600,7mm. O resultado concretiza o último prognóstico climático do órgão, que indicava 40% de probabilidade para chuvas em torno da normalidade; havia ainda 40% de chance de ficar acima dela, ou 20% abaixo.

Nos últimos 10 anos, o período só fica atrás de 2020, que registrou 727,4mm, e de 2019, com 671,9mm. Além disso, manteve tendência de chuvas em torno da média verificada nos últimos anos.

Recarga de reservatórios

O volume de água permitiu que o Ceará acumulasse a maior reserva hídrica dos últimos 10 anos, conforme monitoramento da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh). Atualmente, os açudes do Estado possuem 51,2% do acumulado.

Legenda: A capacidade de vários reservatórios no Estado estão acima da média Foto: Nilo Tavares

A situação dos quatro maiores reservatórios do Estado também é positiva. O Castanhão está com 31,85% da capacidade, o Orós está com 67,43%, o Araras atingiu a capacidade máxima, com 100% e o Banabuiú está com 41,84%.

