Obras de esgotamento sanitário são iniciadas em 17 cidades da Grande Fortaleza

A Ambiental Ceará iniciou, nesta quarta-feira (31), as obras de esgotamento sanitário dos 17 municípios da Região Metropolitana de Fortaleza. A empresa tem contrato de Parceria Público-Privada (PPP) com a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece).

As intervenções iniciaram em Maracanaú, com o lançamento do plano de ações previstas no primeiro ano da PPP. As obras realizadas pela empresa no Cariri devem ser iniciadas na quinta-feira (1º).

No primeiro ano da operação, devem ser implementados mais de 110 km de redes coletoras de esgoto, beneficiando mais de 80 mil pessoas, segundo a Ambiental Ceará.

As operações são geridas a partir dos Centros de Operações Integradas (COIs), com sede em Maracanaú e Juazeiro do Norte. É utilizado um robô para videomonitoramento das redes de esgoto.

A Ambiental Ceará passou a operar o sistema da Cagece, e a companhia atua na posição de fiscal de contrato.

Esgotamento sanitário

A Ambiental Ceará realiza obras de esgotamento sanitário em dois blocos. A primeira etapa do projeto inclui da Grande Fortaleza e o Cariri.

Já o bloco 2, que teve contrato assinado em 16 de maio, abrange Fortaleza, Caucaia, Paracuru, Paraipaba, São Gonçalo do Amarante, São Luís do Curu e Trairi.

Legenda: Meta é que cobertura da população atendida seja ampliada para 95% até 2024 Foto: Divulgação

Os investimentos da segunda etapa beneficiarão mais de 3,2 milhões de cearenses. A meta é que a média de cobertura nos municípios aumente de 64% para 90% até 2033. Já para a cobertura da população atendida pela PPP a ampliação estimada é de 95% até 2024.

A Ambiental Ceará realizará serviços comerciais que impactam diretamente no esgotamento sanitário, como substituição de hidrômetros, padronização de ligações, atualização cadastral e fiscalização e combate às fraudes. A Cagece segue responsável pelo abastecimento de água e atendimento ao cliente.