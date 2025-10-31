Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Foto de adolescentes que morreram afogados em lagoa no Ceará

Ceará

Adolescentes de 12 e 13 anos morrem afogados em lagoa de Ibicuitinga, no Ceará

Jovens se afogaram em lagoa na zona rural do município nesta terça-feira (8)

Redação 09 de Julho de 2025
A cidade de Ibicuitinga vista de cima

Ceará

Ibicuitinga também registra casos de trabalhadores de fábrica de calçados que foram infectados

O surto de infecções gastrointestinais envolve funcionários de uma fábrica localizada em Morada Nova

Redação 18 de Novembro de 2024
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Ibicuitinga?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Ibicuitinga?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Corpo de Francisca Irislândia Marcos de Souza é encontrado em matagal de Ibicuitinga, no Sertão Central do Ceará

Segurança

Mulher desaparecida há dois meses é encontrada em matagal no Interior do Ceará

Conforme as investigações, a jovem teria sido morta por integrantes de uma facção criminosa

Redação 25 de Abril de 2023
Policiais civis prenderam suspeito em fazenda, em Limoeiro do Norte

Segurança

Suspeito de participar da Chacina de Ibicuitinga utilizava nome falso para trabalhar em fazenda

A Polícia Civil quer periciar dois celulares apreendidos com o suspeito, sendo que um deles estava crivado de uma munição de arma de fogo

Messias Borges 16 de Fevereiro de 2023
As equipes das polícias Civil (PC-CE) e Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas para atenderem a ocorrência de lesão corporal e realizam diligências pela região

Segurança

Três pessoas são baleadas em hospital em Ibicuitinga, quatro dias depois de chacina no Município

Autor dos disparos seria um motociclista, que é procurado pela Polícia

Redação 15 de Fevereiro de 2023
Arma apreendida durante operação policial

Segurança

Polícia Civil prende dois suspeitos de envolvimento em chacina ocorrida em Ibicuitinga

Segundo as investigações preliminares, a motivação do crime seria a disputa entre grupos criminosos

Redação 14 de Fevereiro de 2023
motos chacina Ibicuitinga

Segurança

Veículos que teriam sido usados para chacina que vitimou mãe, filha, genro e marido são apreendidos

Duas motocicletas foram localizadas em um terreno na zona rural de Ibicuitinga

Alessandra Castro e Larissa Wenya 12 de Fevereiro de 2023
Chacina em Ibicuitinga

Segurança

Criança baleada em chacina de Ibicuitinga passava férias na casa da avó; vítima passou por cirurgia

O menino segue em observação e não tem previsão de alta

Larissa Wenya e Alessandra Castro 12 de Fevereiro de 2023
1 2 3