Criança baleada em chacina de Ibicuitinga passava férias na casa da avó; vítima passou por cirurgia

O menino de apenas 3 anos de idade baleado durante uma chacina no município de Ibicuitinga, no interior do Ceará, nesse sábado (11), passou por uma cirurgia e apresentou melhora no estado de saúde. A informação é da mãe do garoto, Mariana Nobre.

Após o crime, a criança foi socorrida em estado grave para um hospital da região e, em seguida, encaminhada para o Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza, onde realizou a cirurgia e segue em observação sem previsão de alta.

Ainda conforme a mãe do garoto, o menino estava passando as férias na casa da avó, que morreu durante o crime. Mariana Nobre informou, ainda, que ela iria buscar o filho na casa da avó nos próximos dias devido ao retorno das aulas.

Além do garoto baleado, quatro pessoas da mesma família foram assassinadas a tiros dentro da casa em que moravam, na localidade de Carrapicho, zona rural de Ibicuitinga, na madrugada do sábado (11). Essa foi a primeira chacina registrada em 2023 no Estado.

Até o momento, ninguém foi preso. No entanto, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que uma ofensiva está em andamento para capturar suspeitos do crime. Após saber do ocorrido, o governador Elmano de Freitas (PT) determinou "rigor absoluto nas investigações"

"Esse episódio de violência em Ibicuitinga, em que quatro pessoas foram mortas e uma ferida, é um fato muito grave e inaceitável. Conversei com o nosso secretário da Segurança Pública e determinei rigor absoluto nas investigações e diligências para a prisão imediata dos responsáveis", disse o gestor.