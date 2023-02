Chacina no Ceará: governador Elmano determina 'rigor absoluto nas investigações'

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), se posicionou nas redes sociais sobre a chacina ocorrida em Ibicuitinga, que vitimou quatro pessoas da mesma família. Na tarde deste sábado (11), Elmano determinou "rigor absoluto nas investigações".

"Esse episódio de violência em Ibicuitinga, em que quatro pessoas foram mortas e uma ferida, é um fato muito grave e inaceitável. Conversei com o nosso secretário da Segurança Pública e determinei rigor absoluto nas investigações e diligências para a prisão imediata dos responsáveis", disse o gestor.

VEJA PUBLICAÇÃO

Além dos quatro mortos, uma quinta vítima foi baleada. Se trata de uma criança, socorrida ao Instituto Doutor José Frota (IJF) com estado de saúde grave.

Até a publicação desta matéria, não havia confirmação sobre as identidades das vítimas, nem o que teria motivado o crime.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), uma ofensiva com equipes do Policiamento Ostensivo Geral (POG), Força Tática (FT), Comando Tático Rural (Cotar), Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), segue em andamento, de forma ininterrupta para desvendar o crime e capturar os responsáveis.

Elmano ainda prestou "solidariedade às famílias das vítimas deste lamentável episódio". Esta é a primeira chacina registrada no Ceará em 2023, sob a atual gestão do governador recém-empossado.