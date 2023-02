Dois policiais militares são presos com carga de cigarros contrabandeada em Maracanaú

Dois policiais militares e outras duas pessoas foram presas na tarde desta quarta-feira (8), em Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Conforme a Polícia Federal, os suspeitos foram detidos em flagrante na posse de 7.255 pacotes de cigarros de origem estrangeira.

A reportagem do Diário do Nordeste apurou que os dois PMs são um tenente e um subtenente. Ambos estariam na Reserva Remunerada (RR) da Corporação. Não há informação sobre a identificação dos demais suspeitos.

Além dos cigarros contrabandeados, foram apreendidos mais de R$ 6 mil, duas pistolas e uma espingarda de pressão. Devido ao tipo do crime, os suspeitos foram encaminhados à sede da Superintendente Regional da Polícia Federal no Ceará e encontram-se à disposição da Justiça Federal.

INVESTIGAÇÃO

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos da Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) disse que determinou instauração de processo disciplinar em desfavor dos policiais militares: "A Controladoria solicitou, ainda, o compartilhamento das informações produzidas pela PF, para apuração na seara administrativa".

Foto: Divulgação/PF

De acordo com a PF, as prisões aconteceram em ação integrada com a Coordenadoria de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Coin/SSPDS), além do Comando Tático Motorizado (Cotam) e do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

"As diligências continuam para apreensão de outra carga de cigarros pertencente aos presos em flagrante", disse a Polícia Federal.

OUTRA PRISÃO

Ainda nesta quarta-feira (8), outro PM foi preso em flagrante na posse de um fuzil e duas pistolas, em uma abordagem policial a um veículo, em Caucaia.

O flagrante também foi levado à Polícia Federal, devido a suspeita de que o fuzil tenha origem estrangeira e de que tenha sido contrabandeado para o Brasil. Questionada sobre o caso, a Polícia Federal disse, via assessoria de comunicação, que não se manifesta sobre investigação em curso.

