Policial penal é flagrado furtando biquíni dentro de presídio no Ceará; CGD investiga o caso

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD) instaurou processo administrativo disciplinar contra um policial penal suspeito de furtar biquínis dentro de uma unidade prisional do Ceará. Raimundo Nonato Vieira Lopes foi preso em flagrante e indiciado por associação criminosa, já que, conforme investigação da Polícia Civil do Ceará, ele participava do esquema junto a detentos.

Nessa quarta-feira (1º), a CGD publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) que apura a conduta do agente. No dia 30 de novembro de 2022, o policial foi flagrado subtraindo peças de banho de uma empresa que tem produção industrial no interior da Unidade Prisional José Sobreira Amorim. O crime foi flagrado por câmeras da unidade.

Para a Controladoria, é preciso "apurar a conduta do servidor no âmbito disciplinar considerando a suspeita de enriquecimento ilícito, efetiva lesividade ao erário e aos princípios que regem a administração pública". A defesa do policial não foi localizada pela reportagem.

INVESTIGAÇÃO

Conforme inquérito que apura o caso, a empresa procurou a direção da unidade prisional afirmando que vinha tendo prejuízos. O diretor começou a observar as câmeras de segurança e flagrou um policial penal pegando um objeto das mãos de um interno e colocando no bolso da calça.

"A partir desse fato, foi visualizar as câmeras de dentro do galpão e conseguiu ver toda a preparação do crime"

As atitudes do suspeito foram acompanhadas durante outros dias e percebido que a ação se repetia com frequência. Por volta das 6h30 do dia 30 de novembro de 2022, o policial foi flagrado.

O agente teria negado, mas quando foi confrontado pelo diretor acerca das imagens confessou e entregou a peça que estava no bolso. Na mochila dele teriam sido encontrados outro biquíni e dois calções de banho. De acordo com a CGD, ainda foram encontradas no carro do servidor duas capas de chuva pertencentes ao Estado.

No dia 6 de dezembro do ano passado, o policial voltou à liberdade. Em decisão na audiência de custódia, o juiz concedeu a soltura e aplicou medidas cautelares, como a obrigação do policial comparecer mensalmente ao juízo. Ao concluir o inquérito e remeter ao Judiciário, a Delegacia de Assuntos Internos (DAI) indiciou Raimundo Nonato por associação criminosa.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR