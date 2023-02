Polícia Civil prende padrasto suspeito de estuprar cinco enteadas em Itapipoca

Um homem de 38 anos foi preso, na manhã desta quarta-feira (1º), suspeito de estuprar cinco enteadas em Itapipoca. Conforme a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), órgão responsável por efetuar a captura, o crime aconteceu em 2011, mas só foi denunciado em 2022, por uma das vítimas.

Na época, quatro meninas eram menores de 14 anos, enquanto a quinta é uma pessoa com deficiência. Após investigações conduzidas pela Delegacia Regional de Itapipoca, a Vara Única Criminal de Itapipoca expediu um mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável.

O suspeito abusava sexualmente das jovens quando a mãe das vítimas não estava presente. As cinco chegaram a relatar os crimes para a mãe, que não acreditou nas denúncias.

As investigações apuraram que uma das vítimas chegou a sofrer violência física em meio aos frequentes estupros. Já a jovem com deficiência, engravidou do padrasto.

Para denunciar

Para contribuir com mais informações, a sociedade pode entrar em contato com a SSPDS através do Disque-Denúncia, de número 181, ou do contato de WhatsApp : (85) 3101-0181, que recebe informações via mensagem, áudio, vídeo ou fotografia, garantindo o sigilo e o anonimato.

