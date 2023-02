Mulher de 18 anos é encontrada morta com sinais de violência no Crato

O corpo de uma mulher de 18 anos foi encontrado com sinais de violência pela Polícia Militar, na cidade de Crato, na Região do Cariri, nessa terça-feira (31).

A vítima foi identificada sendo Tamires Lima da Silva, segundo apuração da TV Verdes Mares.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, por meio de nota, que a Polícia Civil apura as circunstâncias do achado de cadáver.

Imagens da vítima morta chegaram a circular nas redes sociais. Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e realizaram os primeiros procedimentos sobre o fato.

As investigações estão a cargo do Núcleo de Homicídios da Delegacia Regional do Crato.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais.

As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o telefone (88) 3102-1285, da Delegacia Regional do Crato.

As denúncias podem ser feitas também para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, WhatsApp por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.