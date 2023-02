Nove pessoas são presas no Mercado dos Peixes de Fortaleza por comercialização ilegal de lagostas

Nove pessoas foram presas em flagrante no Mercado dos Peixes, em Fortaleza, durante operação da Polícia Federal, na manhã desta terça-feira (31). A ação foi realizada em conjunto com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama).

A operação "1968" foi realizada com objetivo de reprimir crimes de pesca e comercialização ilegais de lagostas. Os peixes e lagostas apreendidos foram destinados a projetos sociais.

Legenda: Lagosta apreendida foi doada para instituições de caridade Foto: Divulgação/PF

Os animais apreendidos estavam sendo comercializados no período de defeso da lagosta, iniciado no dia 1º de novembro de 2022 com término em 30 de abril de 2023 — no qual a pesca é proibida e a comercialização só pode ser realizada com declaração de estoque anterior ao período de defeso.

Os policiais federais identificaram a comercialização ilegal de lagosta e outros pescados nos boxes do Mercado dos Peixes, não sendo apresentada documentação pelos investigados. O Ibama ainda aplicou multas aos infratores.

Crime com pena de até três anos de detenção

Legenda: Policiais federais realizaram operação em boxes do Mercado dos Peixes da capital cearense Foto: Divulgação/PF

Os presos responderão pelo cometimento, em tese, do crime de pesca ilegal, com penas de até 3 anos de prisão, sem prejuízo da descoberta de outros crimes mais graves praticados.

O nome da operação remete ao ano de lançamento do ensaio "Tragédia dos Comuns", que indica o risco de esgotamento dos recursos pesqueiros decorrente de ações similares às dos presos.