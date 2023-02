'Rei do Piseiro': empresário de cantores cearenses volta a ser preso por tráfico de drogas no Ceará

O empresário do ramo musical Vinícius Cruz de Aquino, conhecido como 'Rei do Piseiro', de 27 anos, voltou a ser preso nesta quarta-feira (1º), por suspeita de tráfico de drogas, após a Justiça Estadual reformar uma decisão judicial que tinha soltado o suspeito.

O mandado de prisão preventiva contra Vinícius de Aquino foi cumprido pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) em um apartamento de alto padrão, em Juazeiro do Norte, na Região do Cariri.

Conforme documentos obtidos pelo Diário do Nordeste, o 1º Núcleo Regional de Custódia e de Inquérito (Juazeiro do Norte) decretou a prisão de Vinícius, na última terça-feira (31), "para garantia da ordem pública e para evitar reiteração delitiva".

O Ministério Público do Ceará (MPCE) já havia voltado atrás da manifestação a favor da soltura do suspeito, na audiência de custódia, e pedido à Justiça pela decretação da prisão preventiva.

Veja o vídeo da prisão:

Prisão em flagrante por tráfico de drogas

Vinícius Cruz de Aquino e Lucas Oliveira do Nascimento, 28, foram presos em flagrante, pela PC-CE, no bairro José Geraldo da Cruz, em Juazeiro do Norte, no dia 9 de janeiro deste ano. A dupla estava na posse de 3kg de cocaína, 52 munições de armas de fogo de calibres variados, utensílios para o tráfico de drogas e dinheiro. Um veículo também foi apreendido.

O 'Rei do Piseiro' Vinícius passou a ser monitorado pela Polícia Civil após a prisão de um suposto comparsa. "No último dia 19, uma equipe de policiais civis realizou campanas e identificou uma residência utilizada como possível ponto de venda de entorpecentes".

"Com a ofensiva, Tiago Nemezio da Silva Cavalcante (27) foi encontrado na posse de um revólver calibre 38 com três munições, uma prensa hidráulica, uma balança de precisão, um aparelho celular e dinheiro em espécie, além de quatro quilos de cocaína e cerca de um quilo de crack", informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Na audiência de Custódia, a Justiça decidiu soltar Vinícius, com aplicação de medidas cautelares, como não frequentar bares ou festas, proibição de se ausentar da comarca onde reside, comparecer mensalmente a central de cédula de monitoramento para justificar atividades e endereço. Mas converteu a prisão em flagrante de Lucas em prisão preventiva.

Legenda: Ao todo, policiais apreenderam três quilos de cocaína, 52 munições de calibres variados e dinheiro. Foto: Divulgação/PCCE

