‘Rei do Piseiro’: MP muda parecer e pede prisão preventiva de empresário suspeito de traficar drogas

O Ministério Público do Ceará (MPCE) recuou do parecer a favor da soltura do empresário do ramo musical Vinícius Cruz de Aquino, conhecido como 'Rei do Piseiro'. Vinícius foi detido em flagrante por tráfico de drogas na última segunda-feira (9), e solto em audiência de custódia horas depois.

Anteriormente, ainda na audiência de custódia, o MP tinha se posicionado a favor da conversão da prisão em flagrante em medidas cautelares para Vinícius, mas não para Lucas Oliveira do Nascimento, preso na mesma ocasião, em Juazeiro do Norte. Ambos já tinham antecedentes criminais, tendo o empresário pagado fiança em setembro de 2022, devido a um flagrante de porte de arma de fogo.

Nessa quinta-feira (12), um outro promotor pediu para a Justiça reformar a decisão que concedeu liberdade provisória ao empresário e decretar a prisão preventiva dele. No parecer atual, o promotor Saul Cardoso Onofre de Alencar destaca a gravidade do delito e diz que a manutenção da prisão do empresário tem como objetivo garantir a ordem pública.

Nas redes sociais, o empresário aparece frequentemente ao lado de cantores conhecidos nacionalmente

"As provas coletadas reverberam que Vinicius Cruz de Aquino teve idêntica conduta de Lucas Oliveira do Nascimento, ou mesmo que exercia papel de liderança no esquema criminoso. Isso significa dizer que o recorrido representa o mesmo risco concreto à ordem pública ou ainda maior, diante da gravíssima possibilidade de reiteração delituosa como forma de sustentar o seu modelo de vida", sustentou o promotor.

Promotor de Justiça Saul Cardoso Onofre de Alencar "A investigação demonstrou, com clareza, que ambos os infratores adquiriram, prepararam, tiveram em depósito, transportaram e guardaram drogas ilícitas, em desacordo com determinação legal. De igual forma, observou-se a manutenção de uma associação constituída para praticar esses crimes"

REQUISITOS PARA A PRISÃO

Ao pedir a prisão preventiva do 'Rei do Piseiro', o promotor ainda destaca somente após a audiência de custódia, os autos foram então distribuídos à 10ª Promotoria de Justiça de Juazeiro do Norte/CE, "que se exsurge contra a decisão que concedeu a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão".

"A respeitável decisão proferida merece ser reformada, uma vez que as circunstâncias do caso concreto, notadamente em razão do esquema formulado pelos infratores para armazenamento, guarda, mistura e distribuição de grande quantidade de cocaína em Juazeiro do Norte/CE, assim como de munições de arma de fogo, o que indica, sobre maneira,que os infratores praticavam com permanência e estabilidade o crime de tráfico de drogas".

O FLAGRANTE

As capturas aconteceram em decorrência de uma investigação com foco nos "alvos envolvidos com a comercialização de drogas na região sul do Estado".

Legenda: Vinícius Cruz de Aquino e Lucas Oliveira do Nascimento foram presos em flagrante, sob posse de drogas Foto: Divulgação/PCCE

Ao todo, policiais apreenderam três quilos de cocaína, 52 munições de calibres variados e dinheiro. "Toda ação, coordenada por equipes do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, ocorreu em um imóvel situado no bairro José Geraldo da Cruz, em Juazeiro do Norte", disse a PCCE.

No local, os policiais também localizaram Lucas Oliveira, conhecido como 'Luquinha'. "Ainda durante as diligências, os agentes apreenderam, na casa de Vinícius, mais munições e um colete balístico".

MONITORADO

Vinícius passou a ser monitorado pela Polícia Civil após a prisão de um suposto comparsa dele. "No último dia 19, uma equipe de policiais civis realizou campanas e identificou uma residência utilizada como possível ponto de venda de entorpecentes. Com a ofensiva, Tiago Nemezio da Silva Cavalcante (27) foi encontrado na posse de um revólver calibre 38 com três munições, uma prensa hidráulica, uma balança de precisão, um aparelho celular e dinheiro em espécie, além de quatro quilos de cocaína e cerca de um quilo de crack", conforme a SSPDS.

O 'Rei do Piseiro' já tinha sido preso no dia 22 de setembro de 22, também no Cariri. Nessa ocasião, estava em um bar acompanhado de dois amigos, quando policiais militares chegaram ao local, fizeram buscas e encontraram uma pistola calibre 380 e 15 munições.

Vinícius assumiu a propriedade da arma, segundo os policiais militares. Mas, ao ser interrogado na Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), ele preferiu se manter em silêncio.

O empresário do ramo musical solicitou à Polícia Civil que fosse arbitrada fiança para a sua soltura, o que foi atendido pelo delegado. O suspeito pagou R$ 1,2 mil e foi solto, horas após a prisão.

A Polícia Civil concluiu o Inquérito Policial com o indiciamento somente de Vinícius de Aquino, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em 30 de setembro do ano passado.

