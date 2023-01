Mulher é encontrada morta em matagal no Interior do Ceará; ex-companheiro é suspeito

Uma mulher de 31 anos foi encontrada morta com sinais de violência em um matagal na zona rural do município de Pentecoste, no Interior do Ceará, nessa quinta-feira (12). Conforme informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o ex-companheiro da vítima é suspeito do crime.

Testemunhas informaram ao Sistema Verdes Mares que ela foi vista momentos antes do assassinato circulando pelas ruas com o homem e logo em seguida foi encontrada morta.

No local, foram localizadas uma estaca e pedras manchadas de sangue, objetos que teriam sido utilizados no crime. Ainda segundo testemunhas, a motivação do crime teria sido ciúmes. A vítima era mãe de 4 filhos.

Segundo a SSPDS, equipes da Polícia Civil (PC-CE), da Polícia Militar (PMCE) e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foram acionadas e realizaram as primeiras diligências na área. O caso está a cargo da Delegacia Municipal de Pentecoste, unidade que está à frente das investigações e realiza buscas no intuito de capturar o suspeito.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser encaminhadas para o (85) 3352-2621, da Delegacia Municipal de Pentecoste.

As denúncias podem ser feitas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.