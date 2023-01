Polícia investiga participação de terceiro suspeito no sequestro e assassinato de jovem no Ceará

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga a participação de um terceiro suspeito no sequestro e no assassinato da Itamara Eny de Freitas, de 19 anos, no Município de Morrinhos (a cerca de 205 km de distância de Fortaleza). A jovem foi encontrada morta no dia 2 de janeiro deste ano, com indícios de ter sofrido estupro.

José Almino Holanda, 35, e Francisco Gabriel dos Santos, 20, foram presos em flagrante, por participação nos crimes, e tiveram as prisões preventivas decretadas pela Justiça Estadual.

Conforme documentos obtidos pelo Diário do Nordeste, a Delegacia Municipal de Marco (responsável pela investigação) solicitou ao Poder Judiciário, na última quarta-feira (11), a prorrogação do prazo de conclusão do inquérito policial, por mais 15 dias.

No documento, os investigadores revelam que "está sendo levantado a possível participação de uma terceira pessoa que teria praticado tais crimes em companhia de Gabriel e Almino. Está sendo colhido o máximo de depoimentos de pessoas que de alguma forma possam colaborar com a elucidação deste crime e para a identificação de outros particípes deste crime".

Polícia Civil do Ceará Em representação à Justiça Também cabe destacar que até o presente momento a perícia realizada nestes crimes em apreço não está concluída, o que dificulta em muito a conclusão do referido inquérito policial no exíguo prazo de 10 dias. Com a conclusão e emissão do respectivo laudo pericial, podemos finalizar o presente inquérito policial de forma mais segura e com todos os levantamentos realizados de forma a identificar todas as pessoas que porventura tenham participado deste crime."

O 5º Núcleo Regional de Custódia e de Inquérito abriu vistas ao Ministério Público do Ceará (MPCE), que ainda não se manifestou no processo sobre o pedido da Polícia Civil.

Como aconteceu o crime

Um dos presos por participação no homicídio de Itamara Eny de Freitas, de 19 anos, no Município de Morrinhos (a cerca de 205 km de distância de Fortaleza), confessou à Polícia que ameaçou de morte a jovem, para ela sair do local de trabalho com ele, no último sábado (31). Ele e o comparsa tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça Estadual, na última terça-feira (3).

José Almino Holanda, de 35 anos, e Francisco Gabriel dos Santos, 20, trabalhavam juntos em um parque de diversão que estava instalado em Morrinhos, antes de serem presos.

De acordo com documento que a reportagem teve acesso, em depoimento à Delegacia Municipal de Marco, da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), José Almino afirmou que foi à funerária onde Itamara Eny trabalhavar para buscar e levá-la até o colega de trabalho, a pedido deste, que teria interesses amorosos com a jovem.

Imagens de câmeras de segurança mostram Almino chegar na funerária e, em seguida, sair na companhia da funcionária. Suspeito e vítima embarcam em uma motocicleta, dirigida pela mulher, com destino ao local do crime.

Veja o momento em que a vítima foi raptada:

Para convencer Itamara de sair com ele, o suspeito confessou que a ameaçou de morte. Mas negou que estivesse na posse de alguma arma. José Almino afirma ainda que entregou Itamara Eny para o comparsa e saiu do local. E garante que não cometeu estupro nem o homicídio contra a jovem.

Já Francisco Gabriel rebateu, também em depoimento à Delegacia Municipal de Marco, que Almino sequestrou Itamara com o objetivo de estuprá-la e sustentou que não participou dos crimes. Gabriel era vizinho de Itamara, participou das buscas pela jovem e ainda publicou uma mensagem, nas redes sociais, em que "torcia" para ela ser encontrada com vida.

