Mãe é baleada e morre ao proteger filho durante ação criminosa em Sobral

Lúcia de Fátima Aníbal, 53, foi baleada e morreu, nessa segunda-feira (9), após proteger o filho de uma tentativa de homicídio, em Sobral, na Região Norte do Estado. O crime aconteceu na noite de domingo (8), no bairro Parque Santo Antônio.

Dois homens chegaram à mercearia da família com armas em punho. Eles entraram no estabelecimento atirando aleatoriamente contra quem estava no comércio.

No local do crime, a Polícia informou que os homens queriam matar o filho de Lúcia de Fátima. As informações foram apuradas pela TV Verdes Mares.

A mulher foi levada pelos moradores, de moto, para a Santa Casa de Sobral. Chegou a fazer cirurgia para retirar o projétil, mas morreu na noite de segunda-feira.

Criminosos foram presos

Os dois envolvidos no crime foram presos ainda no local. Policiais militares que passavam na região perceberam a movimentação no bar da família e chegaram a confrontar os homens.

Um dos suspeitos foi ferido na perna e também foi levado para atendimento na Santa Casa de Sobral. O segundo envolvido no crime foi capturado pela população. A dupla presa foi conduzida à Delegacia Municipal de Sobral.