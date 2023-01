Foragido pelo crime de estupro é preso durante abordagem da PRF em Caucaia

Um homem, de 39 anos, que estava foragido da Justiça após ser condenado pelo crime de estupro, foi preso, nessa segunda-feira (9), por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Conforme a corporação, os servidores realizavam uma abordagem de rotina no quilômetro 19 da BR-222, quando abordaram um veículo de cor preta. Ao consultarem o nome do motorista nos sistemas policiais encontraram o mandado de prisão contra ele, expedido pela 2ª Vara Criminal do município em julho de 2022.

Diante dos fatos, os policiais federais realizaram a prisão do foragido e o conduziram à Delegacia Metropolitana de Caucaia, onde o mesmo permanecerá à disposição da Justiça.

