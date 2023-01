Mistério: uma jovem, o namorado e o cunhado moradores de Caucaia estão desaparecidos há 4 dias

Uma jovem de 22 anos, o namorado, de 23, e o cunhado, 25, moradores de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), estão desaparecidos desde a última quinta-feira (5). As duas famílias e a Polícia procuram pelos jovens.

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) confirmou, em nota, que investiga os desaparecimentos. "Conforme informações preliminares, os desaparecimentos teriam ocorrido no bairro Parque Albano. Oitivas estão em andamento", informou.

Polícia Civil do Ceará Em nota Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado por terceiros no 10º Distrito Policial (10º DP). As investigações estão a cargo da Delegacia Metropolitana de Caucaia, responsável pela área."

A reportagem apurou que os jovens desaparecidos são Rayane Lourenço Lopes da Silva, 22; o namorado dela, Raimundo Henrique Martins Oliveira, 23; e o cunhado da jovem, Antônio José Soares Gomes, 25. Raimundo Henrique respondia a investigações criminais por tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e receptação.

O trio ia ao Centro de Fortaleza, na tarde de quinta-feira (5). Uma familiar de Rayane Lourenço, que não quis se identificar, conta que "até quatro horas da tarde, ela ainda ficou mandando mensagens para uma amiga e ligou pra minha mãe. Depois, a gente não conseguiu mais ligar nem mandar mensagem".

Rayane nunca havia desaparecido. "Nós esperamos algo, até na sexta (feira), mas não apareceu nada. Ligamos, mandamos mensagem. No sábado, fomos fazer B.O., porque estávamos muito preocupados. A gente já foi em todo canto: hospitais, IML (Instituto Médico Legal), delegacia, e nada", lamenta.

Rayane Lourenço Lopes da Silva é natural de Apuiarés e se mudou para Caucaia para viver com o namorado. Ela tinha uma loja de roupas e havia acabado de ser aprovada na faculdade, segundo a familiar.

Legenda: Rayane Lourenço Lopes da Silva, de 22 anos, o namorado e o cunhado estão desaparecidos desde a última quinta-feira (5) Foto: Reprodução

População pode contribuir com informações

A Polícia Civil destacou que "a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o telefone (85) 3101-3360, da Delegacia Metropolitana de Caucaia".

"As informações também podem ser encaminhadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos", conclui a nota.

