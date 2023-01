Morre pai baleado ao tentar proteger filha de tentativa de feminicídio no Ceará; suspeito foi preso

O pai que havia sido baleado ao tentar proteger a filha de uma tentativa de feminicídio, na cidade de Novo Oriente, no interior do Ceará, não ressitiu aos ferimentos e morreu na manhã desta sexta-feira (6). Antônio José Maciel estava internado no hospital São Lucas, em Crateús.

O crime aconteceu um dia antes, na quinta, no centro da cidade de Novo Oriente. Vídeos de câmeras de segurança do local onde a filha, Alice Maciel Soares, trabalha, mostram o suspeito -- que é ex-companheiro da jovem -- entrando no local com uma arma em punho, enquanto pessoas gritam pedindo para ele não atirar.

Logo em seguida, Antônio do Nascimento efetua disparos e ele sai correndo. De acordo com a Polícia Civil, Alice Maciel já tinha uma medida protetiva contra o suspeito. O pai estava no estabelecimento comercial e tentou proteger a filha, quando foi atingido pelo disparo.

Uma equipe do do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu o homem, e o levou a uma unidade hospitalar da cidade de Crateús, mas ele não resistiu.

Prisão do suspeito

Momentos após o crime, a polícia localizou o carro usado pelo suspeito abandonado na localidade de Chapada dos Paulinos, na zona rural de Novo Oriente. Na sexta, Antônio do Nascimento Vieira, de 35 anos, foi preso pela Força Tática na localidade de Monteiro, zona rural do município de Quiterianópolis.

Ele estava escondido em uma região de mata e não reagiu à prisão. O revólver utilizado no crime estava guardado na casa de um familiar do suspeito, com cinco munições intactas. Antônio foi conduzido à Delegacia Municipal de Novo Oriente, onde foi autuado por tentativa de feminicídio e descumprimento de medida protetiva de urgência.

